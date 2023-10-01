الصومال يقضي بإعدام إرهابيين من القاعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة القوات المسلحة الصومالية أمس بإعدام عنصرين من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، «نفذ العنصران الإرهابيان عددا من الجرائم ضد السكان المحليين في مدينة غالكعيو بمحافظة مدغ بولاية غلمدغ الإقليمية».

وطبقا للوكالة، عرضت المحكمة في جلستها أسماء المحكومين، وهما آنس عبدالقادر المهتم بتصفية كل من عبدي آدم زياد، وآدم مرسل المتهم بقتل محمد جامع.

وبحسب الوكالة الصومالية، أعلنت السلطات الصومالية إلقاء القبض على سكاري كمال صوفي أبا شيخ «ساكي»، وهو تاجر أسلحة زود إرهابيي حركة الشباب الصومالية بالأسلحة والمتفجرات.