منظمات حقوقية ودولية تندد بحملة اعتقالات الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل ميليشيات الحوثي اعتقال أكثر من 1500 شخص من المشاركين في تظاهرات الاحتفال بثورة السادس والعشرين من سبتمبر ورفعهم العلم اليمني في صنعاء ومحافظة إب وسط اليمن، فيما اختطفت الميليشيات 7 معلمين في محافظة ذمار، وأكثر من 30 شخصا في الضالع.

ونددت عدد من المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية بحملة بالاعتقالات الحوثية المنافية لحرية التعبير، ودعت منظمة العفو الدولية، جماعة الحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة من احتجزتهم مؤخرا على خلفية احتفالهم بثورة 26 سبتمبر وممارسة حقهم في حرية التجمع، واصفة حملة القمع بـ «الاستعراض الوحشي للقوة».

وقالت في بيان «إن سلطات الأمر الواقع الحوثية نفذت موجة من الاعتقالات مثيرة للقلق، حيث اعتقلت العشرات من المتظاهرين السلميين إلى حد كبير، الذين تجمعوا لإحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر في البلاد، وتدعو المنظمة سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المتظاهرين المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع».

وأضافت «في استعراض وحشي للقوة، نفذت سلطات الأمر الواقع الحوثية موجة من الاعتقالات الشاملة، مما يدل على استخفافها الصارخ بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي».

ونقل البيان عن غراتسيا كاريتشيا، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، القول «من المشين أن يجد المتظاهرون الذين يحتفلون بلحظة تاريخية وطنية أنفسهم يتعرضون للهجوم والاعتقال ويواجهون اتهامات لمجرد أنهم كانوا يلوحون بالأعلام».

وتابعت كاريتشيا «يجب على السلطات أن تفرج فورا ودون قيد أو شرط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته حقوقه».

من جهته أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن حملات التشويه التي شنتها قيادات سياسية وإعلامية في ميليشيات الحوثي الإرهابية، بحق النساء اليمنيات الماجدات اللاتي خرجن في شوارع العاصمة المختطفة صنعاء، رافعات الأعلام ومرددات الشعارات الوطنية، احتفاء بالذكرى 61 لثورة 26 سبتمبر، يكشف الوجه الحقيقي والقبيح للميليشيات وتنصلها من كل القيم والعادات والتقاليد اليمنية.

وأوضح أن المرأة اليمنية عانت جحيما غير مسبوق منذ انقلاب ميليشيات الحوثي العام 2015، حيث اختطفت آلاف النساء من منازلهن ومقار أعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش وتم اقتيادهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومورست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي.

إلى ذلك طالبت رابطة أمهات المختطفين، بإطلاق سراح المختطفين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، على خلفية مشاركتهم في فعاليات احتفائية بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة.

وأدانت الرابطة في بيان صادر عنها، موجة الاختطافات التي طالت المدنيين المسالمين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بالتزامن مع ذكرى ثورة 26 سبتمبر، وقالت في بيان «إن المئات من اليمنيين تعرضوا للضرب وإطلاق الرصاص والاحتجاز في عدد من المدن اليمنية من قبل جماعة الحوثي، أثناء احتفالهم بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر».

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