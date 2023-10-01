شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كلوب يفاجئ جماهير ليفربول بتصريحات مثيرة عقب خسارة توتنهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

عبر الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول عن فخره بأداء اللاعبين اليوم على الرغم من الخسارة أمام توتنهام بهدف واحد مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد لحساب مباريات الجولة السابعة من مباريات البريميرليج.

كلوب يعلق على خسارة ليفربول من توتنهام

وفي تصريحات تلفزيونية قال كلوب أنه لم يكن فخورًا بفريقه من قبل أكثر من مباراة اليوم حيث لم يسبق أن شاهدت مباراة مع ظروف غير عادلة وقرارات مجنونة.

وأضاف:" لقدم نجحنا في العودة عقب التسجيل في مرمانا وعقب البطاقة الحمراء وجدنا أن كورتيس تخطى الكرة وتجاوزها ولم يكن التدخل سيء كما يعتقد البعض".

وأكمل:" يبدو الأمر مختلف في الحركة البطيئة أما بالنسبة لديوجو جوتا لم تكن البطاقة الصفراء الأولى مستحقة وحصل بعدها على بطاقة ثانية ودافعنا بسعة لاعبين وهو أمر صعب".