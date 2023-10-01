وزير البترول يكشف خطط ورؤية مصر لحفر 110 بئر استشكافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة تستهدف حفر 110 بئر استكشافي، باستثمارات تصل إلى 4.8 مليار دولار.

وأضاف الملا، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، وضعنا استراتيجية، لتطوير وتحديث القطاع ووضعنا رؤية وخطط لكل محاور سلسلة القيمة في القطاع وهي تحتوي على كل العناصر سواء الاستدامة أو الأداء والتمكين وأسفر عن إنجازات مهمة خلال السنوات السابقة غير المسبوقة بـ1 تريليون و200 مليون جنيه استثمارات في تلك الفترة ومشروعات تمت بـ860 مليار جنيه، ومشروعات نفذت بـ340 مليار جنيه.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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