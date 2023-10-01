شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أمريكي من الانتشار العسكري الصربي قرب كوسوفو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت الولايات المتحدة صربيا إلى سحب قوات نشرتها عند الحدود مع كوسوفو، وتشمل دبابات ومدفعية، مؤكدة العمل على تعزيز وجود قوات حلف شمال الأطلسي في الإقليم الصربي السابق ذي الأغلبية الألبانية، في ظل توتر يعد من الأشد خلال الأعوام الماضية، فيما أجري وفد من حزب «البديل» الألماني زيارة إلى بلغراد لاستكشاف إمكانية التوصل إلى حل.

وكشف البيت الأبيض، أن صربيا التي ما زالت ترفض الاعتراف بالاستقلال المعلن عام 2008 للإقليم، نشرت عند الحدود قوات مشاة وآليات مدرعة، بعد اشتباك مسلّح في شمال كوسوفو في 24 أيلول/ سبتمبر، أدى إلى مقتل عنصر من شرطة كوسوفو وثلاثة مسلّحين من الصرب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، «نرى انتشاراً صربياً عسكرياً كبيراً على طول الحدود مع كوسوفو»، موضحاً أنه يشمل نشراً «غير مسبوق» لبطاريات مدفعية ودبابات ووحدات مشاة. وبينما اعتبر كيربي أن ذلك هو «تطوّر مزعزع للاستقرار للغاية»، لم يشأ التطرق إلى خطر غزو جديد لكوسوفو في ظل التوتر السائد منذ أيام.

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصل بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وأبلغه ب«قلق» بلاده وضرورة «خفض فوري للتوتر مع عودة إلى الحوار». ولم ينفِ فوتشيتش صراحة حصول انتشار عسكري مؤخراً عند الحدود، إلا أنه أكد أن قوات بلاده ليست في حال تأهب.

وقال: «لقد نفيت المزاعم الكاذبة التي تتحدث عن وضع قواتنا في أعلى مستوى من الجاهزية القتالية، لأنني ببساطة لم آمر بذلك، وهذا ليس دقيقاً»، مؤكداً أن عديد القوات المنتشرة على الحدود راهناً «لا يصل حتى إلى نصف ما كانت عليه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر».

وأعلنت صربيا، الأربعاء، أن وزير دفاعها وقائد قواتها المسلحة تفقدا «منطقة انتشار»، من دون تفاصيل إضافية.

من جانب آخر، أعلن رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا تينو شروبالا أنه زار العاصمة الصربية بلغراد، وذلك على خلفية تنامي التوترات بين صربيا وكوسوفو.

وكتب شروبالا على صفحته على فيسبوك، أمس السبت، أنه حضر العديد من المواعيد هناك خلال الأيام الثلاثة الماضية والتقى ممثلين عن القطاع الاقتصادي ونواباً في البرلمان الصربي، والمفوض الصربي لشؤون كوسوفو ووزير الخارجية الصربي إيفيكا داسيتش، وأضاف أن «الهدف من هذه المحادثات هو أن أستعلم بشكل معمق عن الآراء وإمكانيات التوصل إلى حل للصراع قريباً».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هذا هو تقديره أيضاً، قال شروبالا إن هذه هي وجهة نظر الصرب وإن هذا ما علمه منهم لكنه لم يقدم لهم مقترحات.

(وكالات)