شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ساخراً من بايدن: لا يستطيع النزول من المنصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في كلمة بولاية كاليفورنيا، الرئيس جو بايدن، بأنه أكثر الرؤساء فساداً في تاريخ الولايات المتحدة، وسخر مجدداً من المظهر الجسدي لبايدن الذي يأمل بأن يحل محله في البيت الأبيض، قائلاً لجمهوره إن الرئيس الديمقراطي البالغ 80 عاماً «لا يستطيع حتى النزول من على منصة». كما هاجم ترامب، الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، منافسيه الجمهوريين، خصوصاً حاكم فلوريدا رون ديسانتيس؛ وقال لجمهوره «من دوني كان ميتاً».

ووجّه الرئيس الأمريكي السابق، خلال فعالية للحزب الجمهوري في ولاية كاليفورنيا، انتقادات لاذعة لإدارة جو بايدن، مشيراً إلى أنها تستعمل نظام العدالة والانتخابات كسلاح ضده، كما دعا ترامب إلى التصويت لصالح حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأردف ساخراً وملمحاً إلى «ضياع بايدن»: هذا الرجل غالباً ما يتفتل سائلاً أين أنا؟ أين أنا؟. كما راح يقلده على المسرح، قائلاً «.. اللعنة إنه فظيع»، ما أثار ضحكات الجمهور، حيث علا التصفيق الحار.

وكان الرئيس بايدن قال إن الولايات المتحدة تمر بمفترق طرق في تاريخها. ودعا الأمريكيين إلى اختيار القرار السليم الذي سيحدد مستقبل البلاد في العقود المقبلة. وأضاف أن من سمّاهم متطرفي حركة «ماغا» يروجون لأفكار الرئيس السابق المهزوم دونالد ترامب، على حد وصفه. واتُّهم ترامب جنائياً في 4 قضايا تتراوح من تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته الرئاسة إلى محاولته المزعومة لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وقدم نفسه مجدداً على أنه ضحية لعدالة يعتبرها بأيدي الديمقراطيين.

من جهة أخرى، هاجم ترامب منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصاً رون ديسانتيس حاكم فلوريدا، أمام جمهور مؤيد له في آناهايم خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في كاليفورنيا. وقال الرئيس السابق «كنت أنا من أعاد اللون الأحمر إلى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو»، في إشارة إلى منافسه ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، الذي اعتبر ترامب أنه لولا الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم الولاية «لكان ميتاً» وفق قوله. ووصف منافساً له آخر هو كريس كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي بأنه «خاسر». ولم يشارك الرئيس السابق الأربعاء الماضي في المناظرة الثانية للمرشحين الجمهوريين التي نظمت في كاليفورنيا، مفضلاً القيام بحملة في أوساط عمال صناعة السيارات في ميشيغان (شمال شرق البلاد). ووعد بأنه إذا عاد إلى السلطة فسيأمر بإصلاح شامل لوزارة العدل «للتحقيق مع كل مدّعٍ عام متطرف في أمريكا». وتحدث الرئيس السابق أيضاً عن الهجرة قائلاً إنه يريد «إغلاق الحدود» مع المكسيك و«إطلاق أكبر عملية ترحيل في تاريخ البلاد». ولم ينس تناول مواضيع تهم ولاية كاليفورنيا، من حروب المياه المرتبطة بالجفاف، مروراً بإدارة مسألة المشردين، وصولاً إلى استئناف استغلال النفط الذي تم التخلي عنه، بسبب الأولوية المعطاة للطاقات المتجددة. ولوح عشرات من أنصاره بالعلم الأمريكي وبلافتات تحمل اسمه لانتخابات 2024. ومن بينهم، بدا أن البعض يتحدى حزبه، في ولاية كاليفورنيا التي تعد ليبرالية جداً وتصوت بانتظام للديمقراطيين.

وقالت كارين أنثوبولوس بسخط «مؤسف أن التيار الرئيسي للحزب الجمهوري الذي ينظم هذا المؤتمر لا يبذل مزيداً من الجهد لدعم الرئيس ترامب». (وكالات)