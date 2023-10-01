شكرا لقرائتكم خبر عن توافد أعضاء مجلس النواب استعدادا لانطلاق دور الانعقاد الرابع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أعضاء مجلس النواب، منذ قليل، التوافد إلي بالبهو الفرعونى بالمجلس، استعداداً لانطلاق الدور الرابع من الفصل التشريعي الثاني برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ومن المتوقع أن يشهد المجلس اليوم الأحد، انعقاد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، وسيعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس خلالها موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان التوعية لمن يرغب من النواب.

وتبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (408) لسنة 2023 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني، ثم قرار جمهورية مصر العربية رقم (284) لسنة 2023 بقض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني.

فيما يعقد المجلس يوم الثلاثاء 3 جلسات تبدأ الجلسة الثانية يوم الثلاثاء 3 أكتوبر الساعة الثانية بعد الظهر، وسيعلن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس إجراءات انتخابات اللجان النوعية للمجلس والتي ستجرى في ذات اليوم، حيث يتم في الجلسة الأولى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

وفي الجلسة الثانية سيتم إعلان قوائم تشكيل اللجان التوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء والدعوة لإجماع انتخابات اللجان النوعية، وتشهد الجلسة الثالثة إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس لـ 100 مقعد لـ25 لجنة توعية.