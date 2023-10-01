وزير الداخلية التركي: إرهابيان نفذا هجوما بالقنابل أمام مدخل مديرية الأمن التابعة للداخلية في أنقرة

أعلن وزير الداخلية التركي، عن "تحييد اثنين من الإرهابيين في هجوم أنقرة"، موضحاً أن "إرهابيين نفذا هجوما بالقنابل أمام مدخل مديرية الأمن التابعة للداخلية في أنقرة".

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