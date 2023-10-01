شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: «هجوم إرهابي» استهدف وزارة الدخلية في العاصمة أنقرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أكد وزير الداخلية التركي أن دوي الانفجار، الأحد، في العاصمة التركية أنقرة قرب مقر البرلمان هو نتيجة «هجوم إرهابي»، استهدف وزارة الداخلية.

وأوضح وزير الداخلية التركي أن أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه خلال الهجوم على وزارة الداخلية، فيما تم تحييد المهاجم الثاني.

وكان من المقرر بأن يفتتح البرلمان التركي دورته الجديدة في وقت لاحق، على ما أفادت وسائل إعلام.