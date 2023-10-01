انت الان تتابع خبر بغداد.. متهم بـ"الدكة العشائرية" يقع في قبضة الأمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ الخليج 365، "مفارز مكتب البياع لمكافحة الإجرام، تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 إرهاب؛ لقيامه بأطلاق النار على إحدى الدور السكنية ضمن منطقة البياع ببغداد".وأشارت الى "عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

ومن جانب آخر، أجرت مفارز مديرية مكافحة الإجرام "ممارسات أمنية مسائية في عدد من مناطق العاصمة، إذ تضمنت القبض على خمسة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك، وضبط ثلاث عجلات والقبض على حائزيها لوجود إشارات ضبط في قاعدة البيانات".

وأتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".