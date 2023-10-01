انت الان تتابع خبر 90 مليار دينار لتحويل 500 بناية حكومية للعمل بالطاقة الشمسية.. هذه التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مقررة المبادرة شيماء مظهر صادق إن وزارة التخطيط خصصت نحو 90 مليار دينار لتحويل أكثر من 500 بناية حكومية للعمل بنظام الطاقة المتجددة (الشمسية)، يأتي ذلك في ظل المشروع الذي تعمل عليه وزارة الكهرباء لتقليل حجم الانبعاثات والحد من التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد، مبينة أن تلك الأبنية سيتم ربطها بنظام إلكتروني لمراقبة أدائها بشكل مركزي من قبل دائرة بحوث الطاقة التابعة للوزارة بالتعاون مع دائرة مركز البيانات الوطني في مجلس الوزراء.يشار إلى أن تنسيقاً تم في وقت سابق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا لإعداد دراسة عن الأبنية المذكورة، لتنصيب منظومات الطاقة الشمسية لها، وفعلاً تم تحديدها من أجل مباشرة العمل فيها بداية العام المقبل 2024، ضمن خطة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل حجم الانبعاثات.

وذكرت صادق أن برنامج الأمم المتحدة قدم دعماً استشارياً لتنفيذ المشروع، فيما هيأت وزارتا الكهرباء والبيئة جميع الجهات المعنية بتنفيذه، لاسيما بعد أن أصبحت مخاطر التلوث البيئي تشكل خطراً على واقع الحياة، مثل جفاف الأراضي وارتفاع معدلات التصحُّر وزيادة العواصف الترابية، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة، فكان لابد من إيجاد حلول تقلل الانبعاثات التي تشكل ضرراً على الواقع البيئي، وفقا للصحيفة الرسمية.

