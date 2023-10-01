هل يحتاج الطفل إلى تطعيم الإنفلونزا مع دخول المدارس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

علّقت هيئة الدواء المصرية، على استفسار الكثير من الأمهات بشأن مدى احتياج أطفالهم للحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن الأطباء يوصون بأن يحصل الطفل على لقاح الإنفلونزا بدءًا من عمر ٦ أشهر.

وقد يحتاج بعض الأطفال من عمر ٦ أشهر، وحتى ٨ سنوات إلى جرعتين في حالة أخذ اللقاح لأول مرة، وأيضًا الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على جرعة واحدة فقط، على أن يفصل بين الجرعتين بأربعة أسابيع على الأقل؛ وذلك للحصول على حماية أفضل، وفق هيئة الدواء المصرية.

وأضافت: "إذا كان طفلك عمره أكثر من ٩ سنوات، أو تلقى سابقًا جرعتين من لقاح الإنفلونزا في السنوات السابقة؛ فإنه يحتاج إلى جرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا هذا الموسم".

ونصحت بالرجوع إلى مقدم الرعاية المختص قبل أخذ لقاح الإنفلونزا للتأكد من أن الطفل غير مصاب بأي حالة مرضية، مثل الربو أو الحساسية، نتيجة لحصوله على اللقاح أو وجود أي موانع لاستخدامه.

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