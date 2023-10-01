وزير الداخلية التركي: إصابة اثنين من عناصر الأمن بجروح طفيفة جراء هجوم أنقرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ)



أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة اثنين من عناصر قوات الأمن التركية بجروح طفيفة نتيجة إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم الأحد، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية، حيث سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن يرلي القول، إن إرهابيين اثنين نفذا هجوما بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل مديرية الامن العام.

وأضاف وزير الداخلية التركي أن أحد الإرهابيين الاثنين المتورطين في الهجوم فجّر نفسه، بينما تم "تحييد" الآخر.

وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة.

وتم إغلاق شارع أتاتورك أمام حركة المرور، كما وصلت إلى المنطقة قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية.

ومن جانبها، فتحت نيابة أنقرة تحقيقا بشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام المديرية العامة للامن، كما أصدرت قرارا بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالحادث.

من ناحية أخرى، ذكرت قناة "إن تي في" أن الانفجار وقع أيضا على بعد بضع مئات من الأمتار من مدخل البرلمان.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان اليوم الأحد للمرة الأولى منذ عطلته الصيفية.