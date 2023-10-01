شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": "حكاية وطن" تأكيد على ثوابت تهدف لتنمية الوطن والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد أن مؤتمر حكايه وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو اسم علي مسمى، بما يجسده حكايه وطن تم إنقاذه بسواعد أبناؤه ومؤسساته بقياده حكيمه وواعيه، معتبرا أنه بمثابه كشف حساب عن ماتم انجازه وتحقيقه علي مدار السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأكد "عناني" أن هذا المؤتمر شهد التأكيد من خلاله علي ثوابت إدارة الدولة في عهد الرئيس السيسي، والمستندة إلى تنمية الوطن والمواطن من خلال رؤيه واضحة وإرادة وقدرة على التنفيذ، مشيدا بالتأكيد علي الرهان على صلابة المواطن وإيمانه بقيادته فى المرحلة الماضية والقادمة، كأداة مهمة للتغلب علي كل الصعاب الماضية والحالية والمستقبلية.

ورأى أن مشاركة الحزب علي مدار فعالياته في هذا المؤتمر هو واجب وطني بعد إجماع الهيئة العليا للحزب واللجنة المؤسسة دعمها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.