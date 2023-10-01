شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يرسل برقية للرئيس السيسي يعلن فيها ثقة وتأييد المجلس لسياساته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تقدم باقتراح لإرسال برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى يعاهدونه فيها على مواصلة الجهد الدؤوب لإنجاز التشريعات المهمة، والتى تتوافق مع استمرار مسيرة الاصلاح التى تقوم بها القيادة السياسية على كافة الأصعدة ولسياستهم الحكيمة والواعية حتى تظل مصر كعهدها منارة للحرية وواجهة للديمقراطية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب فى بداية دور الانعقاد الرابع اليوم الأحد.

وصوت المجلس بالموافقة على إرسال البرقية.

وفيما يلى نص البرقية:

نص البرقية:

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

إن مجلس النواب وهو يبدأ دور انعقاده الرابع من الفصل التشريعي الثاني يتقدم إلى سيادتكم بخالص التقدير والعرفان على ما تبذلونه من جهود مخلصة على جميع المستويات لمصلحة هذا الوطن.

ويؤكد مجلس النواب على دعمه الكامل وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأتموها منذ عشر سنوات على مختلف الأصعدة، الداخلية، الإقليمية، والعالمية، مستهدفين بها أمن المواطن واستقرار الوطن.

ويثمن المجلس جهودكم المتواصلة من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

ويؤكد المجلس على ثقته في أن الدولة المصرية -بفضل تكاتف جميع أبنائها المخلصين- قادرة على تخطي جميع التحديات والصعاب في سبيل تحقيق هدف بناء جمهوريتنا الجديدة.

كما يشيد المجلس بجهودكم وتحركاتكم على الساحة الخارجية، وحرصكم على حماية المصالح الوطنية، والدفاع عن مواقف مصر الثابتة، والتي تصب جميعها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة بلادنا.

وختاماً.. يسعدني بالأصالة عن نفسي وعن أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إلى سيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة احتفال مصر باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، الذي سيظل علامة مضيئة في سجل العسكرية المصرية، ورمزاً لتلاحم الجيش والشعب لحماية استقلال واستقرار الوطن.