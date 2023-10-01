شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب": مؤتمر حكاية وطن كشف حساب بإنجازات الدولة خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بانطلاق مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، مؤكدا أن هذا الانطلاق يأتي بمثابة كشف حساب لحقيقة ما خطت إليه الدولة المصرية بقوة على مدار السنوات الماضية، بإنفاق أكثر من 9.4 تريليون جنيه في تنفيذ المشروعات، وذلك رغم ما تعرضت له الدولة من تحديات متلاحقة، موضحا أن ما شهدته الدولة المصرية من إنجازات لم تحدث من قرون.

واعتبر عبد الفضيل، أن انطلاق فعاليات مؤتمر حكاية وطن، يعكس جدية العمل على قدم وساق لتنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكدا أن الدولة المصرية تشهد إعجاز وليس إنجاز على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، من حكم الرئيس السيسي، وقد شعر بها غالبية المصريين علي مدار 10 سنوات من حكم الرئيس، وأن كلمة الرئيس وصلت لعقول وقلوب المصريين لأنها خاطبت قلوبهم وعقولهم.

وشدد رئيس لجنة القوى العاملة، على أن هناك إرادة شعبية لاستمرار الرئيس لولاية جديدة، وأننا سوف نعبر مع الرئيس إلى بر الأمان، ونصنع التغيير للأفضل، ومستمرون في بناء مصر الحديثة والعبور إلى "الجمهورية الجديدة"، وأن المصريين عبروا عن رغبتهم خلال الأيام الماضية في مكاتب الشهر العقاري بتحرير توكيلات لدعم ترشيح الرئيس، وأيضا نواب الشعب بتحرير نموذج التزكية لشخص الرئيس السيسي.

وأشار رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلى أن ما عرضه رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال فعاليات المؤتمر يعكس حجم الجهود المضنية لاستعادة الدولة المصرية ووضع أسس بنيان الجمهورية الجديدة، وهو بمثابة رد قاطع على أبواق الكذب وأصوات العداء التي تحاول التقليل من حجم النجاحات العظيمة.