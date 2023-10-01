شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يحدد الموعد الأقصى لتلقى طلبات تعديل عضوية اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الراغبين في تعديل عضويتهم باللجان النوعية البالغ عددها 15 لجنة برلمانية إلي التقدم بأنفسهم بطلب إلي المستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس النيابي، تمهيداً لانعقاد انتخابات اللجان الثلاثاء القادم الموافق 3 أكتوبر 2023.

وقال "جبالي"، إنه علي النواب التقدم بطلباتهم في موعد في موعد أقصاه الثانية بعد ظهر اليوم الأحد حتى يتسنى لمكتب المجلس إعداد القوائم التي ستجري انتخابات اللجان النوعية بمقتضاها، وستعرض هذه القوائم علي المجلس في الجلسة القادمة.

واضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه علي الراغبين في تعديل عضويتهم التقدم بالطلب بأنفسهم حيث أنه لا يجوز التوكيل أو الإنابة، مشيراً إلي أن الأعضاء الذين لم يتقدموا بتعديل عضويتهم سوف يتم اعتبارهم مستمرون في ذات لجانهم بدور الانعقاد العادي الماضي.

وتقضي المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بأن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

وبمقتضي المادة (39) يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.