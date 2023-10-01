شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: ندعم الرئيس السيسي لاستكمال مشروع التنمية وبناء الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، توكيلا لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال بكري في تصريحات صحفية إن ترشيحه للرئيس السيسي يأتي دعما لمشروعه الوطني للتنمية وبناء الدولة المصرية، مشيرا إلي أن الشعب المصري لن ينسي للرئيس السيسي وقفته إلي جانب الشعب في ثورة 30 يونيو وما تحقق علي أرض الواقع على مدي السنوات العشر الماضية.

وأضاف "بكري" أن التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن توجب وحدة الجماعة الوطنية دفاعا عن الكيان الوطني واستكمالا للمشروع الوطني في كافة المجالات.

وشهد مجلس النواب الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.

فيما يعقد المجلس يوم الثلاثاء 3 جلسات تبدأ الجلسة الثانية يوم الثلاثاء 3 أكتوبر الساعة الثانية بعد الظهر وسيلعن خلالها المستشار الدكتور رئيس المجلس إجراءات انتخابات اللجان النوعية للمجلس والتي ستجرى في ذات اليوم، حيث يتم في الجلسة الأولى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

وفي الجلسة الثانية سيتم إعلان قوائم تشكيل اللجان التوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء والدعوة لإجماع انتخابات اللجان النوعية، وتشهد الجلسة الثالثة إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس لـ 100 مقعد ل25 لجنة توعية.