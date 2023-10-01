البستاني: الأهم من انتخاب الرئيس هو الاتفاق على برنامج رئاسي.

أكدت عضو "تكتل لبنان القوي" النائب ندى البستاني أننا "كتيار وطني حرّ مع انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن ولكن اليوم نواجه صعوبة في انتخاب الرئيس ولكن الأهم من انتخاب الرئيس هو الاتفاق على برنامج رئاسي".

ورأت البستاني في حديث لقناة الـ"LBCI" "للخروج من الأزمة نحن مجبورون على الاتفاق على أولويات".

كما أعلنت أننا "لم نرفض الحوار الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقلنا إن هناك ظروفا يجب أن تكون موجودة لينجح هذا الحوار"، مشددا على ان "الاستحقاق الرئاسي هو لبناني بامتياز وقرارنا حرّ".