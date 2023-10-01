قوى الأمن: توقيف عصابة نفّذت العديد من عمليات السرقة والسلب بقوة السلاح في الجنوب

أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن توقيف عصابة نفّذت العديد من عمليات السرقة والسلب بقوة السلاح في الجنوب والنبطية.

وفي التفاصيل، لفتت الشعبة الى أنها "كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة والسلب بقوة السلاح في محافظتي الجنوب والنبطية من قبل مجهولين، فكُلِّفَت الشعبة القيام بالإجراءات الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم".

وكشفت أنه "نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت الشعبة إلى تحديد هوية أفراد عصابة السرقة والسلب، وهم كل من: ع. ع. (مواليد عام 2004، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم السرقة والسلب، ل. ش. (مواليد عام 2006، سوري)، ح. إ. (مواليد عام 2006، لبناني)، ع. د. (مواليد عام 2003، لبناني)".

وأشارت الى أنه "بتاريخ 20-9-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات شعبة المعلومات من تنفيذ كمائن ومداهمات نتج عنها توقيفهم في بلدة الدوير، وبتفتيش منزل الرابع تم ضبط مسدس حربي عدد/2/، ذخائر وسكين وساطور، كما تم ضبط /6/ دراجات آلية مسروقة".

وأوضحت أنه "خلال التحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تأليفهم عصابة نفّذت العديد من عمليات السرقة والسلب بقوة السلاح في الجنوب والنبطية، وآخرها سرقة دراجة آلية من محلة صيدا وعملية سطو مسلح وإطلاق نار على محطة محروقات في بلدة المروانية-صيدا، وأضافوا أنهم بعد تنفيذ عملياتهم يتوارون عن الأنظار في منزل الأخير في بلدة الدوير، كما اعترفوا بتعاطي المخدرات. كذلك، أفاد (ح. إ.) بتجارة مختلف أنواع الأسلحة الحربية وقيامه بإطلاق النار في عدة مناطق من بيروت وجبل لبنان".

وأكدت الشعبة، أن "المقتضى القانوني أجري بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء".