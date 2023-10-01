أشار وزير الاشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الى أنه "طيلة الليلة الماضية أوقفت هذه الآلية بجانب قناة فرفوري في الضبية، وهي تعمل على رفع النفايات والأوساخ والرمول التي لا يزال سيل القناة يجرفها معه من الأعالي في المنطقة ! استمرار هذا الأمر - رغم المناشدات المتكررة -، قد يعيد مشهد الفيضان على الأوتوستراد بفعل انسداد مجرى التصريف عليه".

كانت هذه تفاصيل خبر حمية: وجود النفايات والاوساخ قد يعيد مشهد الفيضان على أوتوستراد الضبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.