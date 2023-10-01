السفير البابوي لدى الإمارات المطران اللبناني كريستوف زخيا القسيس يحي عيد القديس فرنسيس في دبي

ترأس السفير البابوي لدى الإمارات المطران اللبناني كريستوف زخيا قسيس الذبيحة الالهية في كنيسة مار فرنسيس في دبي – جبل علي بمناسبة عيد القديس فرنسيس، وعاونه لفيف من الكهنة وخدمت القداس جوقة الرعية.

وأشار المطران كريستوف زخيا، في عظته، إلى "التحديات التي واجهت القديس، لكنها لم تمنعه من تحقيق رسالته". ودعا كل واحد منا إلى "إعادة النظر في الرسالة المدعو إليها وإلى عيشها من موقعه".

تجدر الإشارة إلى أن البابا فرنسيس عيّن ابن أبرشية بيروت المارونية المطران كريستوف قسيس سفيرا بابويا على دولة الإمارات في كانون الثاني الفائت وهو بذلك سيكون أول سفير بابوي ولبناني مقيم في دولة الإمارات في سفارة أبو ظبي الّتي تمّ افتتاحها في شباط ٢٠٢٢.

ودرس اللاهوت في جامعة الروح القدس في الكسليك، وسيمَ كاهناً في أبرشية بيروت المارونيّة. درس الحقوق في روما ثم دخل "الأكاديميّة الكنسيّة الحبريّة"." (1994)

عمل لأعوام في "أمانة سرّ دولة الفاتيكان. وفي العام 2018 عمل سفير بابويا لدى باكستان. في العام 2019 رقّاه البابا فرنسيس إلى الرتبة الأسقفية.