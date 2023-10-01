أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثودكس المطران الياس عوده في عظة قداس الأحد الى، أن "الدول المهتمّة بلبنان منزعجة من تصرُّف كافّة الافرقاء فيما يتمادى المسؤولون في عدم تحمُّل المسؤولية وإطالة عمر الفراغ".
وحذر المطران عودة من انه "كلّما طال المأزق كلّما فرغ لبنان من أبنائه"، مشيرا الى ان "بلدنا بحاجة إلى سلطة تُعالج كافة المشاكل التي تعترضة وُتثقل كاهل أبنائه".
كانت هذه تفاصيل خبر عودة حذر من تفريغ لبنان من أبنائه: الدول المهتمّة بلبنان منزعجة من تصرُّف كافّة الافرقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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