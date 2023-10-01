وصلت بعثة تابعة للأمم المتحدة اليوم، إلى ناغورني قره باغ، لتكون الأولى منذ ثلاثة عقود، وفق ما أعلنت السلطات الاذربيجانية، بعدما غادر جميع السكان الأرمن تقريبا منذ استعادت أذربيجان السيطرة على هذا الجيب.
وأفاد متحدث باسم الرئاسة الأذربيجانية فرانس برس بأن "بعثة أممية وصلت إلى قره باغ صباح الأحد"، لتقييم الاحتياجات الإنسانية خصوصا.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول بعثة الأمم المتحدة إلى ناغورني قره باغ في أول زيارة منذ 30 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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