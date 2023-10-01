السلطات التركية فتحت تحقيقا قضائيا بالهجوم في أنقرة وأصدرت أمرا بمنع البث والنشر بخصوص الهجوم

فتحت السلطات التركية تحقيقا قضائيا بالهجوم الإرهابي في أنقرة وأصدرت أمرا بمنع البث والنشر بخصوص الهجوم.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأن عمليات التفتيش متواصلة في المكان، للتأكد من خلو السيارة التي استخدمت في محاولة الهجوم من قنابل أو متفجرات.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عن تعرض مقر الوزارة لهجوم إرهابي صباح اليوم الأحد نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تم القضاء عليه.

وجاء في بيان الداخلية التركية انه "الهجوم وقع في الساعة 09.30 ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

وأضاف أنه خلال تبادل إطلاق النار أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.