تركيا.. هجوم إرهابي على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية في أنقرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلام تركية بسماع دوي انفجار في العاصمة أنقرة قرب البرلمان والوزارات، صباح اليوم الأحد.

وذكرت الوسائل الإعلامية أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان بعد سماع دوي الانفجار.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن انتحاريين نفذا هجوما بقنابل أمام المديرية العامة للأمن في العاصمة أنقرة.

وأضاف "قايا" أن أحد منفذي الهجوم قام بتفجير نفسه، فيما تم تحييد المهاجم الآخر.

ولاحقا، كتب وزير الداخلية التركي تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت غرينتش).

وبعد سماع دويّ الانفجار وإطلاق النار، تحركت قوات الأمن إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة.

وتم إغللق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضاً من بوابة جنقايا للبرلمان التركي.

كما وصلت إلى المنطقة قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية.