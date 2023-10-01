بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن الحادث الإرهابي في أنقرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعربت مصر عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية، والذي أسفر عن إصابة ضابطي شرطة.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعباً، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.

وأعادت مصر التأكيد على موقفها الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن انتحاريين نفذا هجوما إرهابيا بقنابل أمام المديرية العامة للأمن في العاصمة أنقرة.

وأضاف "قايا" أن أحد منفذي الهجوم قام بتفجير نفسه، فيما تم تحييد المهاجم الآخر.

ولاحقا، كتب وزير الداخلية التركي تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش).

وأعلن الادعاء العام في أنقرة عن فتح تحقيق في الهجوم على مقر الأمن العام بوزارة الداخلية، والذي وقع صباح اليوم.