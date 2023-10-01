شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. مقتل 5 أشخاص في تحطم شاحنة أسفر عن تسرب مواد سامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إيلينوي - (رويترز)

قال مسؤولون السبت، إن شاحنة صغيرة تحمل آلاف الجالونات من مادة سامة تحطمت في جنوب ولاية إيلينوي الأمريكية، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وكانت الشاحنة تحمل حوالي 7500 جالون من الأمونيا اللامائية عندما تحطمت في وقت متأخر من الجمعة، بالقرب من مدينة تيوتوبوليس في مقاطعة إيفنجهام. وقالت وكالة حماية البيئة في إيلينوي إن التقديرات الأولية أشارت إلى تسرب أربعة آلاف جالون، مما أدى إلى إجلاء حوالي 500 شخص من المنطقة.

وذكر مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة إيفنجهام أن من بين القتلى طفلين يقل عمرهما عن 12 عاماً، وثلاثة من القتلى من نفس العائلة، وتم نقل خمسة مصابين جوا إلى مستشفيات محلية.

وقالت شرطة الولاية إن الحادث أدى إلى إخلاء المكان في دائرة نصف قطرها حوالي 1600 متر من مكان الحادث بسبب تسرب الأمونيا.

وقالت شرطة ولاية إيلينوي إنها تلقت بلاغاً بالحادث «الذي شمل عدة مركبات، بما في ذلك شاحنة صغيرة تتسرب منها الأمونيا اللامائية».