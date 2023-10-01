شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابي في تركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دانت مصر بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة، واستهدف مقر المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية، والذي أسفر عن إصابة ضابطي شرطة.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأحد، تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة، حكومة وشعباً، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.

وأعادت جمهورية مصر العربية تأكيد موقفها الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.