إندونيسيا.. زلزال بقوة 5 درجات وحرائق غابات مستعرة

الدمام - شريف احمد - تشهد إندونيسيا عدة ظواهر طبيعية خطرة، خلال الأيام الماضية، كان آخره زلزال ضرب البلاد اليوم، فيما تكافح فرق الإطفاء لإخماد حرائق الغابات المستعرة في جزيرة سومطرة.

وضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا.

وأفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 30 كيلومترا من جنوب شرقي مدينة سوكابومي، وعلى عمق 88 كيلومترًا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

حرائق غابات مستعرة

ويسابق رجال الإطفاء الزمن لإخماد حرائق الغابات والأراضي المستعرة في أجزاء من إندونيسيا، مع تفاقم الطقس الحار في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا جراء موجة الجفاف الناجمة عن ظاهرة النينيو والذي من المتوقع أن يصل إلى ذروته هذا الشهر.

وقالت وزارة البيئة والغابات، في بيان في وقت متأخر من أول أمس الجمعة، إنه تم بنجاح إخماد ثمانية من أصل 44 حريق غابات في جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أن عمليات إخماد باقي الحرائق جارية. وقالت وزارة البيئة الإندونيسية، اليوم الأحد، إن رجال الإطفاء يهدفون أيضا إلى الانتهاء من إخماد حرائق الغابات والأراضي في ولاية كاليمانتان الشرقية (الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو) خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، خاصة وأن بعض الحرائق وقعت بالقرب من طرق ومدارس.

وأضافت الوزارة أنه تم تحديد 147 بقعة ساخنة على أنها متوسطة إلى عالية الخطورة في الولاية.