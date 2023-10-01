شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثبتت الفحوص إصابة رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز بمرض كوفيد-19.

وأوضح مكتبه إنه سيعمل عن بعد أثناء عزله، وذلك قبل أسبوعين فقط من الانتخابات العامة التي يواجه فيها حزب العمال صعوبات.

إصابة رئيس الوزراء النيوزيلندي بكورونا

وسيبتعد هيبكنز على نحو مؤقت عن حملة الانتخابات التي تجرى في 14 أكتوبر تشرين الأول بسبب إصابته.

ويتراجع حزب العمال في استطلاعات الرأي، إذ يتقدم الحزب الوطني الذي ينتمي إلى يمين الوسط بنسبة تتراوح بين 31.9 و26.5 بالمئة في استطلاع حديث للرأي.

يعاني من أعراض البرد والأنفلونزا

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن هيبكنز يعاني من أعراض البرد والأنفلونزا التي بدأت أمس السبت، وسيعزل لمدة خمسة أيام أو حتى تظهر نتيجة اختبار سلبية.

وجاء في البيان "سيواصل الأعمال التي يمكنه القيام بها عبر تطبيق زووم"، وقال هيبكنز على صفحته الرسمية على فيسبوك "شكرا لجميع المتطوعين والمؤيدين العظماء في حزب العمال الذين أعرف أنهم سيواصلون حملتنا في غيابي".

أضاف: "هناك الكثير على المحك في هذه الانتخابات، وسأعمل بجهد مضاعف عندما أتمكن من العودة للتأكد من إعادة انتخاب حزب العمال".

جدول أعمال رئيس الوزراء النيوزيلندي

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه سيعلن المزيد من التحديثات بشأن جدول أعماله "في الوقت المناسب".

ورفعت الحكومة آخر قيودها الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في أغسطس، لكن السلطات الصحية لا تزال توصي الأشخاص بالبقاء في منازلهم لمدة خمسة أيام إذا شعروا بتوعك أو إذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.