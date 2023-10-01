شكرا لقرائتكم خبر عن لم يعرف أين هو ؟.. تطورات سقوط حارس فالفيك الهولندي بمباراة أياكس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ألغيت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس ونظيره نادي فالفيك في الدوري الهولندي لكرة القدم، بسبب حادث مروع قبل نهاية اللقاء.

وسيطر الخوف علي ملعب مباراة أياكس وفالفيك عقب اصطدام حارس الأخير بأحد لاعبى المنافس قبل نهاية اللقاء.

حيث سقط إتيان فاسن على الأرض، في الدقيقة 84، بعد اصطدامه بأحد لاعبي أياكس وعلى إثرها فقد الوعي مباشرة.

بكاء لاعبي الفريقين بعد سقوط حارس فالفيك

وسيطرت الدموع على أعين لاعبى الفريقين، وقاموا بإحاطة اللاعب بستائر وحواجز، قبل أن يتم إحضار جهاز تنظيم ضربات القلب للملعب لإنقاذه.

واوضحت تقارير صحفية هولندية، أنه من المرجح، أن تكون مثل هذه التدخلات، قد تتسبب في كسر بالرقبة أو ارتجاج في المخ، الأمر الذي سيؤدي بنهاية مسيرة اللاعب بشكل نهائي.

مدير أعمال فاسن يكشف كواليس سقوطه

وتحدث فرانك فان موسيلفيلد مدير أعمال الحارس الهولندي إتيان فاسن، لمحطة "إن. أو. أس"، قائلًا:" فاسن لم يكن يعرف أين هو، بعد غيابه عن الوعي لمدة طويلة.

وتابع: "بدأ طاقمنا الطبي انعاشه على الفور، لكنه يبدو وأنها لم تكن مشكلة في القلب، لقد استعاد وعيه مرة أخرى، لكنه لم يكن يعرف أين هو".