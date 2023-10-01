قومي المرأة: إطلاق مبادرة "صحتك مهمتك" للتوعية بالصحة الجسدية والنفسية للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قالت الدكتورة أحلام حنفي مقررة لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، إنه جار بحث الاستعدادات اللازمة لاطلاق مبادرة بعنوان "صحتك مهمتك" تتبناها اللجنة وتستهدف التوعية بأهمية التغذية السليمة والصحية، وضرورة المتابعة المستمرة للصحة الجسدية والنفسية للمرأة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واشراك فروع المجلس بالمحافظات بتلك المبادرة.

وأشارت حنفي، خلال رئاستها الاجتماع الدوري للجنة ، إلى خطة اللجنة خلال حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبلين من خلال تنظيم ندوات للفتيات بالمدارس للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة، لرفع وعى الفتيات لمواجهه العنف بكافة أشكاله ، وتعريفهن بأنواع العنف، وكيفية التصدي له.

ونوهت إلى أنه سيتم كذلك خلال الفترة المقبلة تنظيم ندوة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي.

واستعرضت خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية للاهتمام بالقطاع الصحي وتوفير رعاية طبية متميزة للمواطنين، والمبادرات الرئاسية في هذا المجال وإستفادة المرأة المصرية الكبيرة منها، خاصة المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ودور المجلس القومي للمرأة في توعية السيدات بهذه المبادرات من خلال حملات طرق الأبواب التى ينفذها المجلس بجميع المحافظات.