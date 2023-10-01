حبس الزبائن.. السجن 6 سنوات لتاجر مخدرات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية عاملًا بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، كما عاقبت 2 من عملائه بالسجن المشدد لمدة عامين بتهمة التعاطي.

صدر الحكم برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

ترجع وقائع القضية رقم 5710 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط عامل وبحيازته كمية من المواد المخدرة للاتجار، وضبط اثنين من زبائنه للتعاطي بدائرة القسم.

وتبين من تحريات ضباط مكافحة المخدرات، ورود بلاغ من أحد المارة بقيام المتهم الأول "م.ا.ع" عامل بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وأبصرته يخرج للمتهمين "م.ح.ع" عامل و"و.ص.س" نجار لقافتين لمخدر الهيروين، من كيس بلاستيكي بحوزته.

جرى ضبط المتهمين، وبفض الكيس، تبين أنه يحتوي على 21 لفافة هيروين، وأقر الأول بحيازته المواد المخدرة للاتجار، بينما أقر الثاني والثالث بإحراز المخدر للتعاطي.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.