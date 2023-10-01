شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صناعة الشيوخ": "حكاية وطن" وثيقة تسجل بكل مصداقية إنجازات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن مؤتمر حكاية وطن الذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة وثيقة شاملة لكل الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققها الرئيس السيسى لمصر وشعبها خلال توقيتات زمنية غير مسبوقة عالمياً.

وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم: إن ما حققه الرئيس السيسى لمصر منذ أن تولى مسئولية الحكم فى عام 2014 لم يتحقق منذ أكثر من نصف قرن، مشيداً بما تم فى هذا الحدث من عرض رائع لجميع الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية على مدار الـ10 سنوات الماضية، وما شهدته الدولة من تحديات استطاعت مجابهتها والقضاء عليها.

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر "حكاية وطن" اتسمت بالصراحة والشجاعة أمام الشعب المصري ولقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية، موجها التحية والتقدير للرئيس السيسى على جميع القضايا التى تناولها فى كلمته والتى طمأنت كل المصريين على مستقبل مصر وقدرتها بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وأكد أن المؤتمر كشف عن حقيقة فى غاية الاهمية وتتمثل في قوة وقدرة الدولة المصرية على تحقيق رؤية 2030 بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة بما فيها تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي استطاعت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة منذ توليه المسئولية أن تحقق نجاحًا كبيرًا وإنجازات عظيمة رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي شهده العالم كله وبالتبعية شهدته مصر.