شكرا لقرائتكم خبر عن التيار الإصلاحى الحر يدعو أعضاءه وقياداته للنزول فى المحافظات لدعم ترشح الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا التيار الإصلاحي بكافة أحزابه وقياداته وكوارده، في جميع المحافظات بالنزول إلي الميادين المختلفة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لولاية رئاسية جديدة.

وأكد التيار الإصلاحي، بكافة أحزابه ما سبق ودعا إليه من دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لولاية جديدة استكمالاً لمشروع الدولة التنموية ورؤية التنمية المستدامة 2030.

وشدد التيار علي إنه قد دعا أنصاره ومؤيديه إلي تحرير توكيلات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية.