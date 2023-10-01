شكرا لقرائتكم خبر عن "الإصلاح والنهضة" يعلن النزول غدا للميادين لمطالبة الرئيس السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الإصلاح والنهضة عن توجيهه لكافة قواعده وكوادره للنزول إلى الميادين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة.

ودعا الحزب كافة كوادره وقواعده في كافة المحافظات للنزول إلى الميادين المختلفة دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح.

وأكد الحزب على دعمه الكامل الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة وعلى أهمية إعادة انتخابه استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي بدأها سيادته كزعيم استثنائي يبني الجمهورية الجديدة ويضع دعائم وأسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

ويشدد الحزب على ما أكد عليه في بياناته السابقة من أنه يضع جميع مقارات الحزب في كافة المحافظات تحت تصرف حملة دعم الرئيس وأنه قد وجه قواعده في كافة المحافظات في وقت سابق لتحرير توكيلات دعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.