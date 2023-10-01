قطع طريق بعلبك - حمص احتجاجا على مقتل شاب أمس

افادت "الوكالة الوطنية" بأن شبانا قطعوا طريق بعلبك - حمص الدولية في بلدة اللبوة، احتجاجا على مقتل الشاب (ن.ر) ليل امس، برصاص الجيش، بعد رفضه الامتثال للحاجز، حيث ما لبث ان فارق الحياة في مستشفى العاصي في الهرمل.

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