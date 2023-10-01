النشرة: الهدوء عاد الى بلدة اللبوة في البقاع الشمالي وتمكن الجيش من فتح الطريق الدولية بالاتجاهين

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان "الهدوء عاد الى بلدة اللبوة في البقاع الشمالي وتمكن الجيش من فتح الطريق الدولية بالاتجاهين بعد عمليات اطلاق نار من اسلحة خفية، كانت قد أسفرت ليلا عن سقوط جريحين".

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