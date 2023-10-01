لحود وأبو حيدر الى الدوحة للمشاركة في افتتاح اكسبو الدوحة 2023

غادر المفوضان العامان لاكسبو الدوحة 2023 المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر من بيروت الى الدوحة للمشاركة في الافتتاح الرسمي لفعاليات اكسبو الدوحة 2023 تلبية لدعوة رسمية من المفوض العام لاكسبو الدوحة السفير بدر بن عمر الدفع، كما سيشارك لحود وابو حيدر في اجتماعات المفوضين العامين لاكسبو الدوحة 2023.

كما توجه المديران العامان بـ"الشكر لدولة قطر و للسفيرة اللبنانية في قطر فرح بري ولفريق عملها وعلى الدعم الذين يقدمونه من اجل تعزيز مشاركة لبنان في اكسبو الدوحة 2023".