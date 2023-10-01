فوز محمد العجمي ويونس عبد الرزاق بعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في البقاع

أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات اعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في البقاع، نتائج عملية الإقتراع وفرز الأصوات والتي بموجبها فاز عضوين، في حين بلغ عدد المقترعين 99 ناخباً من أصل 111 يحق لهم الإقتراع.
وتبين بنتيجة عملية الفرز، فوز المحامي وعضو المجلس الشرعي محمد العجمي بـ85 صوتاً، والقاضي الشرعي يونس عبد الرزاق بـ55 صوتاً.
وتوزعت باقي الاصوات على المرشحين كالتالي؛ نال المحامي صالح الدسوقي 27 صوتاً، الشيخ أحمد عواض 23 صوتاً، رجل الأعمال سعد حسنة 19 صوتاً، ونال المحامي بلال زين الدين 9 أصوات.
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