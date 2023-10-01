ميقاتي استقبل بري معزيا بوفاة شقيقته

إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وعقيلته في دارته رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته، وقدما لميقاتي ولشقيقه طه وللعائلة واجب العزاء بوفاة شقيقته نجلا ميقاتي بدير.

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