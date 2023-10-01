شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم أنقرة يذكر الأتراك بـ «دماء ثقيلة» أراقها الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا الأحد، إن إرهابيين اثنين نفذا هجوماً بقنبلة أمام مباني الوزارة في أنقرة، مضيفاً أن أحدهما قتل في الانفجار بينما قامت السلطات هناك «بتحييد» الآخر.

ويأتي الهجوم، وهو الأول في أنقرة منذ عدة سنوات، بعد قرابة عام من مقتل ستة وإصابة 81 في تفجير بشارع تجاري مكتظ بوسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

واتهمت تركيا مسلحين أكراداً بالمسؤولية عن تفجير إسطنبول الذي أعاد إلى أذهان الأتراك ذكريات دماء ثقيلة خلّفها الإرهاب في بلادهم، هجمات نفذتها جماعات مسلحة في مدن تركية بين منتصف 2015 وأوائل 2017.

وفي ما يلي بعض تلك الهجمات المميتة:

الخامس من يناير/كانون الثاني 2017

مقتل ضابط شرطة وموظف بمحكمة في انفجار سيارة ملغومة في مدينة إزمير الساحلية على بحر إيجة وإصابة ما لا يقل عن عشرة. واتهمت السلطات مسلحي حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن الهجوم.

31 ديسمبر/كانون الأول 2016

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن هجوم أودى بحياة 39 شخصاً، بعد أن أطلق مسلح النار بصورة عشوائية في مقهى مكتظ في إسطنبول ليلة رأس السنة الجديدة.

17 ديسمبر/كانون الأول 2016

أدى انفجار بسيارة ملغومة إلى مقتل 13 جندياً وإصابة 56 في هجوم استهدف حافلة كانت تقل عسكريين خارج أوقات الخدمة في مدينة قيصري بوسط البلاد، وأعلن فرع من حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

10 ديسمبر/كانون الأول 2016

أدى تفجيران متزامنان، أحدهما بقنبلة زرعت في سيارة والآخر نفذه مهاجم انتحاري، إلى مقتل 44 معظمهم من رجال الشرطة، وإصابة أكثر من 150 خارج ملعب لكرة قدم في إسطنبول. وأعلن فرع من حزب العمال الكردستاني يدعى صقور حرية كردستان مسؤوليته عن الهجوم.

26 أغسطس/آب 2016

أسفر تفجير انتحاري بشاحنة ملغومة عند مقر للشرطة في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية، عن مقتل 11 على الأقل وإصابة العشرات. وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

20 أغسطس/آب 2016

استهدف انتحاري حفل زفاف في مدينة غازي عنتاب جنوب شرق تركيا، ما أسفر عن مقتل 51 شخصاً على الأقل، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن المهاجم كان على صلة ب«داعش» الإرهابي.

28 يونيو/حزيران 2016

أدى تفجير انتحاري ثلاثي وهجوم مسلح إلى مقتل 45 شخصاً وإصابة أكثر من 160 آخرين في المطار الرئيسي بإسطنبول، وأصدرت تركيا أحكاماً بالسجن المؤبد على أشخاص مرتبطين بمنفذي الهجوم، يعتقد أنهم على صلة ب«داعش الإرهابي».

12 مايو/أيار 2016

لقي 16 شخصا حتفهم في قرية بجنوب شرق تركيا، عندما انفجرت عبوات ناسفة كانت معدة للاستخدام في تفجير انتحاري في محافظة ديار بكر المجاورة. وقالت مصادر أمنية إنه يعتقد أن مسلحين أكراداً كانوا ينقلون المتفجرات.

19 مارس/آذار 2016

قتل انتحاري أربعة أشخاص في منطقة تسوق مزدحمة بشارع الاستقلال في قلب إسطنبول، وأكدت السلطات مقتل ثلاثة إسرائيليين، كان اثنان منهم يحملان الجنسية الأمريكية، ومواطن إيراني نتيجة الانفجار، وقالت السلطات إن مواطناً تركياً من عناصر «داعش» الإرهابي مسؤول عن التفجير.

13 مارس/آذار 2016

قُتل 37 شخصاً عندما انفجرت سيارة ملغومة في منطقة مرورية مزدحمة بقلب العاصمة أنقرة.

17 فبراير/شباط 2016

مقتل 28 شخصاً وإصابة العشرات في أنقرة جراء انفجار سيارة ملغومة بجوار حافلات عسكرية قرب مقرات للقوات المسلحة والبرلمان ومبانٍ حكومية أخرى.

12 يناير/كانون الثاني 2016

قتل مهاجم انتحاري ما لا يقل عن عشرة معظمهم من السياح الألمان، في قلب المنطقة التاريخية بإسطنبول في هجوم اتهمت السلطات تنظيم «داعش» الإرهابي بالمسؤولية عنه.

10 أكتوبر/تشرين الأول 2015

أسفر تفجيران في أنقرة عن مقتل أكثر من مئة أمام محطة القطارات الرئيسية في المدينة. أصدرت المحاكم التركية أحكاماً بالسجن المؤبد على الجناة الذين يُعتقد أنهم على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي.

الثامن من سبتمبر/أيلول 2015

قتل مسلحون أكراد 15 شرطياً في تفجيرين في إقليمي ماردين وأغدير بشرق تركيا.

20 يوليو/تموز 2015

قتل مهاجم انتحاري على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي أكثر من 30 معظمهم من الطلاب، في هجوم على بلدة سروج ذات الأغلبية الكردية بالقرب من الحدود السورية.