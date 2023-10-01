شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم الإرهابي في أنقرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

الأردن

فلسطين

الاتحاد الأوروبي

فرنسا

بريطانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”، وكالاتأعربت عدة عواصم عربية وأوروبية عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي، الذي وقع أمام المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة، الأحد، الذي أسفر عن إصابة عنصرَي أمن بجروح طفيفة. واستنكرت القاهرة بشدة الهجوم الإجرامي في أنقرة، مؤكدةً في بيان لوزارة الخارجية نشرته على منصة «إكس» تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة، حكومةً وشعباً، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين.كما جدّدت مصر التأكيد على موقفها الثابت الذي يرفض كافة أشكال الإرهاب والعنف، المؤدي إلى زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين.كما استنكرت المملكة العربية السعودية بشدة محاولة الاعتداء الإرهابي في أنقرة، مؤكدة الرفض التام لكل أشكال الإرهاب والتطرف.وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله، ومعربةً عن خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة لتركيا وشعبها الشقيق.وبدورها، دانت وزارة الخارجية الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المديرية العامة للأمن، التابعة لوزارة الداخلية التركية.وفي بيان على منصة إكس، أعربت الوزارة عن تضامن المملكة الأردنية مع الجمهورية التركية الشقيقة، ورفضها واستنكارها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.ومن جانبها دانت فلسطين الهجوم المسلح في أنقرة، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية وقوفها إلى جانب تركيا في مواجهة الإرهاب، وثقتها بقدرة تركيا حكومةً وشعباً على مواجهة الإرهاب.ومن جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية في أنقرة، الذي أدى إلى إصابة عدد من رجال الشرطة.وغرد جوزيب بوريل، على منصة إكس قائلا: نعرب عن تضامننا مع تركيا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.فيما قالت السفارة الفرنسية في تركيا: «وقع هجوم صباح اليوم بالقرب من وزارة الداخلية في أنقرة، يوصى بتجنُّب منطقة كيزيلاي، وتتمنى السفارة الفرنسية الشفاء العاجل للجرحى».كما دانت السفيرة البريطانية في أنقرة الهجوم الإرهابي وقالت: «ندين جميع أشكال الإرهاب، ونقف بحزم لدعم حليفتنا تركيا في حربها ضده».والأحد، فجَّر انتحاري عبوة ناسفة في قلب العاصمة أنقرة، قبل ساعات من عودة البرلمان للانعقاد عقب العطلة الصيفية، كما قُتل مهاجم ثانٍ في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، على منصة «إكس»، إن شرطيين أُصيبا بجروح طفيفة، خلال الهجوم الذي وقع قرب مقر وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن المهاجمَيْن وصلا إلى مكان الحادث على متن سيارة تجارية خفيفة.ووقع التفجير في حي يضم مقارّ عدد من الوزارات، إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع أن يفتتح دورته الجديدة الأحد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان من المقرر أن يُلقي كلمةً أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.