انت الان تتابع خبر اثنان منها في بغداد.. هذه تفاصيل انشاء 16 مستشفى ضمن الاتفاق العراقي الصيني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وزارة التخطيط ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الوزير تميم "التقى وزير الصحة صالح الحسناوي، والملاك المتقدم في الوزارة".

وبحسب البيان، جرى عقد اجتماع مشترك بين وزارتي التخطيط والصحة حضره ممثلو الشركات الاستشارية، جرى خلاله مناقشة التصاميم، والجداول والكلف، لأنشاء (16) مستشفى سعة (139) سرير، في (16) قضاء، اثنان منها في قضائي الكرخ والرصافة في العاصمة بغداد، و(14) اخرى موزعة على (14) محافظة، وذلك ضمن الاتفاق العراقي- الصيني.



وزير التخطيط، أكد ان مشاريع المستشفيات التي تجري مناقشتها، تمثل اهمية كبيرة واضافة مهمة للقطاع الصحي في العراق، وهي تحظى بأولوية ضمن توجهات وخطط وزارة التخطيط، لتحسين مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات، مبينا ان الوزارة، ستوفر متطلبات انشاء هذه المشاريع الحيوية المهمة، وفقا للبيان.

من جانبه اوضح وزير الصحة، صالح الحسناوي، ان المستشفيات الموجودة في اغلب الاقضية، هي مستشفيات قديمة، ولا تلبي حاجة القطاع الصحي من الخدمات الطبية والصحية، في ظل الزيادات السكانية الكبيرة التي شهدها العراق، مشيرا الى ان وزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة، لإنجاز جميع مشاريع المستشفيات الموجودة على قيد التنفيذ، وكذلك اكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، فضلا عن الشروع بتنفيذ مستشفيات الاقضية ضمن الاتفاق العراقي- الصيني.

وتقرر خلال الاجتماع، ان يتم عقد اجتماع مشترك خلال الايام القريبة بين وزارتي التخطيط والصحة، لوضع التفاصيل النهائية، للمستشفيات الـ(15) المزمع انشاؤها في الاقضية.