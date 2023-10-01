انت الان تتابع خبر إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من جسر الكريعات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "مفارز وغواصي النجدة النهرية التابعة الى قيادة شرطة بغداد – الرصافة، تمكنت من انقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من أعلى جسر الكريعات الى داخل النهر، حيث تمت مشاهدتها من قبل المفرزة المتواجدة أسفل الجسر".



وأضافت الوزارة، أن "المفرزة تحركت على الفور وتم اشعار السيطرة المركزية والتوجه لها وإنقاذها وتسليمها الى مركز الشرطة أصوليا حفاظا على سلامتها".

