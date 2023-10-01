مصابان في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أصيب شخصان في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الدائرى الإقليمي جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مدير إدارة المرور إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين أنه في أثناء سير سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي اتجاه العاصمة الإدارية اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها بعد مطلع مركز الصف.

أسفر الحادث عن مصابين اثنين نقلا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.