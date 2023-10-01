"بياخد في جنابه".. السيسي: مصطفى مدبولي أكثر شخصية تحملت ضغوطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على جهده المتواصل طوال السنين الماضية.

وقال السيسي: "هقول كلمتين صغيرين، بشكركم طبعا، في كل كلمة قالها الدكتور عاصم والفريق كامل، في كل نقطة اتعرضت أو متعرضتش، ده كان محل جهد وإرادة إن البلد تتغير من وضع لوضع تاني خالص".

وأضاف في كلمته تعقيبا على استعراض وزيري الإسكان والنقل لإنجازات 9 سنوات في مؤتمر حكاية وطن: "كل وزير معني بشغله، لكن دولة الرئيس، أكثر شخصية تحملت ضغوط رهيبة، لإن الوزير المختص بيجي يعمل حاجته ويحضر مجلس الوزراء، لكن الدكتور مصطفى كان كل يوم موجود معانا وياخد في جنابه، وأنا بتكلم بجد، مش بجامل حد أبدا، أوعوا تفتكروا فترة وزير الإسكان ورئاسة الوزراء كانت هينة".

وانطلقت، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن" والذي بدأ أمس السبت بحضور وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.