صور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير الرياضة قبل ختام بطولة الجمهورية للشركات

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بديوان عام المحافظة، وذلك قبل ساعات من ختام فعاليات بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم 56 بالمدينة الرياضية ببورسعيد، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد، لافتا أن بطولة الجمهورية للشركات شملت مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة ويشارك فيها 21 ألف من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد على أنه جرى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم كافة التسهيلات من دعم لوجستي وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة.