السيسي: "تطوير ميناء الإسكندرية ينتهي في 2025 حتى لو أنا مش موجود معاكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير، بضرورة الانتهاء من تطوير ميناء الإسكندرية في عام 2025 وليس 2030.

وقال السيسي تعقيبا على استعراض وزير النقل لما تم في القطاع خلال 9 سنوات، بمؤتمر حكاية وطن: هل تتصوروا إن الإهمال في ميناء الإسكندرية إن الناس تدخل تعمل مدرسة وعمارة، ولما نيجي نخلي الناس، الفريق كامل الوزير يدفع حق 2000 شقة، الملحوظة اللي هقولها ليكم، أنا معرفش 2030، احنا بنتكلم 2025، حتى لو مش موجود معاكم.

وأضاف: إذا كنت بتتكلموا على إن الدولة نجحت تخلي مصر مركز تجارة عالمي، لازم ده يخلص في 2025، ونقول موانينا وطرقنا والسكة الحديد جاهزة.

وانطلقت، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن" والذي بدأ أمس السبت بحضور وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.